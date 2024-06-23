Волков победил Павловича единогласным решением судей на турнире UFC

Российский боец Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича в соглавном событии турнира UFC on ABC 6.

Волков одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 35-летнего Волкова теперь 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.

Турнир проходит на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера смешанных единоборств австралийский экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым.