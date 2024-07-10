Стрикленд: «Мысль о том, что Уиттакер получит титульный шанс раньше меня, кажется просто дикой»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) недоволен тем, что третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) может получить бой за титул раньше него.

«Мысль о том, что Уиттакер получит титульный шанс раньше меня, кажется мне просто дикой. Братан, у тебя три поражения от них [дю Плесси и Адесаньи], еще и досрочных. Я победил обоих этих парней, и это факт. Но разве рейтинги действительно имеют значение? Сделай правильный выбор, UFC», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова (15-2) в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.