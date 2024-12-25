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Сегодня, 17:26

Тренер Махачева назвал Алекса Перейру лучшим бойцом года в UFC

Сергей Ярошенко
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева, назвал лучшего бойца года в промоушене.

«Знаете, я должен сказать, что это Алекс Перейра. Я считаю его его бойцом года. Алекс выступил трижды в этом году, и это было впечатляюще», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

37-летний бразилец является действуюшим чемпионом промушена в полутяжелом весе. На UFC 300 в апреле Перейра нокаутировал экс-чемпиона американца Джамала Хилла. На UFC 303 он одержал вторую победу над еще одним экс-чемпионом дивизиона чехом Иржи Прохазкой. В октябре на UFC 307 Перейра досрочно победил американца Халила Раунтри.

Источник: Helen Yee Sports
Алекс Перейра
Хавьер Мендес
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