Тренер Махачева назвал Алекса Перейру лучшим бойцом года в UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева, назвал лучшего бойца года в промоушене.

«Знаете, я должен сказать, что это Алекс Перейра. Я считаю его его бойцом года. Алекс выступил трижды в этом году, и это было впечатляюще», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

37-летний бразилец является действуюшим чемпионом промушена в полутяжелом весе. На UFC 300 в апреле Перейра нокаутировал экс-чемпиона американца Джамала Хилла. На UFC 303 он одержал вторую победу над еще одним экс-чемпионом дивизиона чехом Иржи Прохазкой. В октябре на UFC 307 Перейра досрочно победил американца Халила Раунтри.