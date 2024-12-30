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Сегодня, 09:44

Удушающий прием, который Махачев применил в бою против Порье, был признан «Cабмишном года»

Камила Абдурахманова
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Победа Ислама Махачева над Дастином Порье, одержанная досрочно в легком весе UFC, была признана «Сабмишном года» по версии Meta MMA Awards 2024.

На первом месте с 58 баллами — поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Второе место с 30 баллами у боя между Магомедом Умалатовым и Бреннаном Уордом.

Третье место и 22 балла у поединка между Денисом Гольцовым и Олегом Поповым.

Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде на турнире UFC 302 в июне этого года. В январе следующего года, в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе, состоится реванш между Махачевым и Арманом Царукяном. Ислам Махачев имеет на своем счету 26 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC 311
Бреннан Уорд
Дастин Порье
Денис Гольцов
Ислам Махачев
Магомед Умалатов
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