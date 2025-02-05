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UFC 312: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

UFC 312 пройдет в Сиднее в ночь на 9 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 312 состоится в ночь на воскресенье, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena».

Время начала боев турнире UFC 312

Начало предварительного карда — в 2.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 6.00 мск.

В главном событии UFC 312 чемпион среднего дивизиона Дрикус дю Плесси проведет вторую защиту титула в противостоянии с экс-чемпионом Шоном Стриклендом. Для дю Плесси и Стрикленда этот поединок станет реваншем, в первом бою южноафриканец отобрал титул у американца.

Соглавное событие — титульный бой в женском минимальном весе между китайской чемпионкой Чжан Вэйли и претенденткой из Мексики Татьяной Суарес.

Дрикус дю&nbsp;Плесси и&nbsp;Шон Стрикленд. UFC 312, что нужно знать о турнире: дата и кард, статистика бойцов, во сколько и где смотреть

Где смотреть трансляцию турнира UFC 312

Прямая трансляция вечера UFC 312 начнется в 2.00 мск 9 февраля. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», онлайн-платформа UFC Fight Pass и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе).

Поединки главного карда бесплатно транслирует телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало прямого эфира — 6.00 мск.

Результаты UFC 312 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
UFC
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