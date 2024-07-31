Турнир по ММА UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе Etihad Arena в городе Абу-Даби, ОАЭ, в субботу, 3 августа. Начало основного карда запланировано на 22.00 по московскому времени.

В главном поединке вечера в легчайшем весе сойдутся американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Бой официально объявлен претендентским за право встретиться с победителем поединка Шон О`Мэлли против Мераба Двалишвили.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

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