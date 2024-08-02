Вечером 3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдут бои турнира UFC Fight Night. Поединки начнутся в 19:00 по московскому времени, в одном из поединков в женском минимальном весе сойдутся россиянка Виктория Дудакова и американка Сэм Хьюз.

Дудаковой 25 лет, она одержала восемь побед в восьми боях в профессиональных единоборствах. В октябре 2023 года Виктория победила Джин Ю Фрей из США на турнире UFC 294. Бой проходил в той же локации, что и предстоящий поединок.

Хьюз 32 года, на ее счету восемь побед и шесть поражений на профессиональном уровне. В своем предыдущем поединке, который проходил 25 февраля, она проиграла мексиканке Язмин Ауреги.

Результат боя Дудакова — Хьюз будет доступен в нашем матч-центре.