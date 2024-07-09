Перейра конфликтует сразу с двумя россиянами. В Поатана целятся Анкалаев и кикбоксер, который уже побеждал бразильца

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За девять поединков в UFC бразилец Алекс Перейра успел стать двойным чемпионом промоушена, что удавалось лишь восьми бойцам до него. Поатан проиграл лишь однажды — Исраэлю Адесанье, зато в его рекорде числится уже шесть побед над экс-чемпионами. Следующим соперником Перейры может стать россиянин Магомед Анкалаев, который идет на серии из 12 боев без поражений кряду. Других претендентов с хоть каким-то приличным винстриком в полутяжелом весе нет, поэтому Анкалаеву пора принимать титульный поединок, тем более что он уже несколько раз отказывался биться с Перейрой из-за условий, которые предлагали в UFC.
После того как Перейра заявил о желании попробовать себя в боксе, Магомед обратился к нему в соцсетях: «Еще один чемпион хочет сбежать в бокс, так как знает, что в следующем поединке потеряет титул. Ты и я. Я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс. Ты должен встретиться с самым большим испытанием в своей жизни».
Перейра же незамедлительно ответил, поставив условия перед Анкалаевым. Бразилец, который предыдущий поединок провел 29 июня, намерен выступить уже 17 августа, то есть меньше чем через два месяца.
«Я в отличной форме, не хочу ее терять, — приводит слова Перейры Bloody Elbow. — Мы приняли решение, что на UFC 305 будет наш следующий бой. Неважно, кто будет стоять напротив меня. Анкалаев, это твой шанс. Ты три раза отказывался. Возможно, в следующий раз у тебя не будет такой возможности подраться за пояс. Давай сделаем это».
Понятно, для чего Алекс требует у Анкалаева подраться именно в Австралии. Помимо таких факторов, как ограниченное время на подготовку и акклиматизация, у Поатана есть и другие цели. UFC 305 возглавит поединок Адесаньи и Дю Плесси — Перейра наверняка хочет победить россиянина, а затем бросить вызов Исраэлю. Все-таки счет в их противостоянии ничейный, а прошлый бой выиграл именно новозеландец.
Параллельно с конфликтом Перейры и Анкалаева бразилец поругался с еще одним россиянином, Артемом Вахитовым. Титулованный кикбоксер встречался с Поатаном дважды на турнирах Glory, и счет у них такой же, как у Перейры с Адесаньей, — 1:1. Первый бой завершился раздельным решением в пользу бразильца, второй — решением большинства в пользу Вахитова.
Недавно Вахитов перешел в ММА и успел одержать две победы, потерпев одно поражение. О скорейшем переходе в UFC пока речи нет, но Артем уже целится в Алекса как в будущего оппонента.
«В любом случае ММА всегда были для меня интересны, но, очевидно, меня очень мотивирует перспектива провести трилогию с Перейрой, — сказал Вахитов. — Сейчас он суперзвезда, и я рад за него, но когда я слышу, как люди говорят, что он лучший ударник в мире... Что ж, я думаю, что пришло время поклонникам ММА узнать обо мне и моей команде, скажем так.
Его самая большая слабость в том, что он постоянно нападает, у него нет защиты. Из-за отсутствия защиты он готов принять много ударов в голову, если ему противостоит опытный ударник. Вы видели это во втором бою с Адесаньей. Его поймали, потому что он оставляет много возможностей для людей, которые знают, что делают.
Эти другие парни не очень хорошо справились с Алексом, потому что их удары на недостаточно высоком уровне. Они не уверены в себе и думают, что он непобедим, поэтому в глубине души они уже побеждены еще до начала боя. Но раньше я побеждал его только в стойке, и я уверен, что сделаю это снова, если мы сможем провести нашу трилогию в UFC".
Перейра молчать не стал. Бразилец ответил Вахитову в социальных сетях и порекомендовал быть аккуратнее со словами: «Эй, братан, будь осторожнее с людьми, которые подбрасывают тебе такие идеи. Человек, который дал тебе этот совет, пытался победить меня, но не преуспел. Я же не дурак. Все знают, что, когда тебе отдали победу надо мной, лига Glory знала, что это мой последний бой в организации, и не хотела, чтобы я уходил с чемпионским поясом. Вот что я думаю. Тебе надо списаться с Жорже Гимарайшем (менеджером Перейры. - Прим. «СЭ»). Я думаю, он может помочь тебе. На связи».
До поединка с Перейрой Вахитову еще предстоит пройти длинный путь, а вот бой против Анкалаева наверняка состоится куда быстрее. Правда, вряд ли на UFC 305 — все-таки возглавлять турнир в Австралии должен Адесанья, а отводить Перейре место в соглавном поединке для UFC будет попросту невыгодно — сейчас этот боец заслуживает драк в мейн-ивентах.