Царукян вырубил Дариуша коленом за минуту! Арман ворвался в топ-5 легкого веса UFC

Арману пора биться с Махачевым?

В ночь на 3 декабря в Остине, штат Техас, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого армянский боец с российским паспортом Арман Царукян встретился с американцем Бенеилом Дариушем.

Царукян выступает в UFC уже четыре с половиной года. Он дебютировал в апреле 2019-го в поединке против Ислама Махачева. Арман вышел на коротком уведомлении, но выдал конкурентный бой и уступил единогласным решением судей, заставив обратить на себя внимание. Всего в промоушене Даны Уайта Царукян провел девять поединков, бой с Дариушем станет десятым. Из них боец по прозвищу Ахалкалакец выиграл семь, а три закончил досрочно.

Бенэил Дариуш — Арман Царукян. Фото Соцсети

Дариуш в прошлом поединке проиграл бывшему чемпиону Чарльзу Оливейре, а бой завершился уже в первом раунде. Бразилец прервал серию Дариуша из восьми побед подряд, причем в этот винстрик вошли скальпы таких бойцов, как Дрю Добер, Диего Феррейра, Тони Фергюсон и Матеуш Гамрот. Ассириец выступает в главном промоушене мира с 2014 года, но в элитного бойца он превратился недавно — только после того, как начал выдавать одну победу за другой.

Первый раунд начался с киков от Дариуша. Бенеил работал только ногами, в то время как Царукян изредка выбрасывал удары руками. Казалось, первый раунд пройдет в спокойном темпе, но не прошло и минуты, как Царукян пробил боковой, после чего поймал Дариуша коленом. Удар прилетел точно в челюсть, после чего Арман добил прямым справа — Дариуш оказался в глухом нокауте!

«Конечно, я ожидал нокаут, — сказал Царукян после боя. — Я говорил вам, парни, я не хочу побеждать решениями. Я хочу показать хорошие выступления, нокаутировать его, идти домой и получать титульный бой. Но я хочу сказать: спасибо большое, Бенеил. Это самый уважительный боец ко мне в нашем дивизионе. Очень человечный, очень хороший парень, который оценил бой со мной, потому что никто из топ-5 не хотел драться. Благодаря ему я сейчас боец из топа, второй или третий номер. Надеюсь, что следующий бой будет за пояс. Но если нет, это неважно, давайте еще один бой, пусть после другого поединка, но я буду чемпионом однажды, поверьте мне».