Биография Роберта Уиттакера: путь австралийского каратиста до пояса чемпиона UFC

История бывшего чемпиона UFC.

Роберт Уиттакер

Дата рождения: 20 декабря 1990 года

Место рождения: Окленд (Новая Зеландия)

Гражданство: Австралия

Прозвище: Жрец (Reaper)

Вид спорта: ММА

Рост: 183 см

Весовая категория: средняя (до 83,9 кг)

Рекорд в ММА (на октябрь 2024 года): 27-7

Детство и юность Роберта Уиттакера

Роберт Уиттакер родился в городе Окленд в Новой Зеландии. Его отец — австралиец с европейскими корнями, происхождение матери — из самоанцев и маори.

Одним из детских увлечений Роберта было регби. Он начал заниматься в юниорской регбийной лиге в 5 лет и играл вплоть до 18-летия, считался подающим надежды талантом и задумывался о профессиональной карьере.

Другим увлечением Роберта стало карате, на которое семилетнего мальчика вместе с братом записал отец. Он хотел приучить детей к дисциплине и самообороне. За восемь лет занятий этим боевым искусством Уиттакер получил черный пояс и с разрешения отца мог сменить дисциплину единоборств или бросить занятия ими. В отличие от брата, будущий боец UFC продолжил тренировки и перешел в группу хапкидо, которой руководил Генри Перес. Через некоторое время тренер обустроил свой зал для тренировок по ММА. У парня не осталось выбора, он начал осваивать смешанные единоборства и сделал их своей профессией. Прежде чем стать успешным бойцом, австралиец работал каменщиком.

Фото Getty Images

Карьера Роберта Уиттакера в ММА

Статус профессионального бойца Уиттакер получил в 2008 году, он подписал контракт с австралийской организацией Xtreme Fighting Championship (XTC) и представлял полусредний дивизион. Дебютант провел первый бой в марте 2009 года на турнире XTC 14 против соотечественника Криса Таллуина, поединок закончился победой юного Роберта техническим нокаутом в первом раунде.

С ноября 2009-го по август 2011-го Уиттакер провел шесть успешных боев против других австралийских бойцов в промоушене Cage Fighting Championship (CFA) и выигрывал нокаутом в первом раунде. Победная серия закончилась в ноябре 2011-го, когда Роберт попался на удушающий прием корейца Хун Кима и проиграл в первом раунде поединка на турнире Legend Fighting Championship 6.

В декабре 2011-го и марте 2012-го Уиттакер нокаутировал в первом раунде соотечественников Иэна Бона на Cage Fighting Championships 19 и Шона Спунера на Superfight Australia (SFA) 13. Второй из боев принес ему титул чемпиона SFA в среднем весе.

Второе поражение в карьере Роберт потерпел в мае 2012 года в титульном поединке организации CFC за пояс в среднем весе против американца Джесси Хуареза. Спортсмены провели в клетке все пять раундов, Хуарез выиграл единогласным решением судей. Рекорд австралийца стал 9-2.

Фото Getty Images

Карьера Роберта Уиттакера в UFC

В 2012 году Генри Перес выставил команду Австралии на турнир The Ultimate Fighter: The Smashes, куда пригласил Уиттакера и предложил ему провести бой в первом раунде серии против команды Великобритании. Для первой победы бойцу понадобилось 19 секунд — он сокрушил Люка Ньюмэна. Нокаут был настолько тяжелым, что англичанин не мог прийти в себя несколько минут, а австралийцу за зрелищный финиш присудили приз «Нокаут сезона» с денежной премией в 25 тысяч долларов. В полуфинале Роберт в первом раунде нокаутировал соотечественника Ксавьера Лукаса.

Финал The Ultimate Fighter: The Smashes (UFC on FX 6) в полусреднем весе стал дебютом Уиттакера в главном ММА-промоушене мира. 15 декабря 2012 года Роберт провел бой против британца Брэда Скотта на турнире в Голд-Косте (Австралия), выиграл единогласным решением судей и стал первым победителем серии The Ultimate Fighter наряду с североирландским легковесом Норманом Парком.

Далее экс-боец CFC и SFA нокаутировал Колтона Смита в третьем раунде боя на турнире UFC 160 в Лас-Вегасе (США) в мае 2013 года и потерпел два поражения от Курта Макги и Стивена Томпсона раздельным решением судей и техническим нокаутом в августе 2013-го и феврале 2014-го соответственно.

Победная серия Уиттакера началась с боя против американца Майка Роудза единогласным решением в июне 2014 года, после чего австралиец перешел в средний вес. Дебют в этом дивизионе он провел в ноябре в поединке с американцем Клинтом Хестером на турнире UFC Fight Night в Сиднее (Австралия). Роберт нокаутировал соперника во втором раунде, бой был признан лучшим в этот вечер. Первый бонус UFC за выступление вечера боец получил после следующей победы — в мае 2015-го нокаутировал Брэда Тавареса в первом раунде на турнире UFC Fight Night в Аделаиде (Австралия).

Дальше Уиттакер с ноября 2015-го по апрель 2017-го одержал победы над Юраем Холлом и Рафаэлом Наталом (дважды — единогласным решением), Дереком Брансоном (нокаут в первом раунде, выступление вечера, лучший бой турнира) и Роналду Соузой (нокаут во втором раунде, выступление вечера). Его поединок с Брансоном возглавил турнир UFC Fight Night в ноябре 2016-го в Мельбурне (Австралия).

Фото Global Look Press

Победная серия позволила Уиттакеру дойти до титульного боя. Действующий обладатель пояса в среднем весе англичанин Майкл Биспинг залечивал травму колена — и австралиец вышел на замену против кубинца Йоэля Ромеро в поединке за титул временного чемпиона на UFC 213 в июле 2017-го в Лас-Вегасе. Роберт взял верх после пяти раундов единогласным решением судей и стал первым в истории чемпионом UFC из Австралии. Бой признали лучшим на турнире, а рекорд победителя дошел до 19-4.

Биспинг вышел на защиту титула в ноябре 2017-го против Жоржа Сен-Пьера. Легендарный канадец взял верх над англичанином после удушающего приема в третьем раунде и забрал пояс чемпиона в среднем весе. Этот бой стал последним в карьере Сен-Пьера в UFC. В декабре пояс освободился, Уиттакера признали неоспоримым чемпионом.

Первая защита титула планировалась на UFC 221 в поединке с бывшим чемпионом Люком Рокхолдом, но в середине января 2018-го Уиттакер получил травму и был заменен Ромеро. Кубинец нокаутировал американца в третьем раунде и был настроен взять реванш у австралийца. Такую возможность Ромеро получил на UFC 225 в Чикаго (США) в июне 2018 года. Однако Йоэль не сделал вес и был оштрафован на 20 процентов от гонорара, бой утратил статус титульного. Роберт победил раздельным решением судей и довел рекорд до 20-4. Противостояние было признано лучшим на турнире, так что австралиец забрал премию в 100 тысяч долларов, которую обычно делят оба бойца.

«Бой с Ромеро отнял у меня много сил. Не только поединок, но и вся грязь, которая окружала меня. Но я продолжал идти. Я работал вдвое больше в зале даже с болезнями, потому что чувствовал, что подвел много людей. Даже когда я не дрался, то не отдыхал», — сказал Роберт после боя.

В октябре 2019 года Уиттакер провел титульный поединок с новозеландским претендентом Исраэлем Адесаньей на UFC 243 в Мельбурне (Австралия). Это противостояние было омрачено тем, что чемпион вышел в клетку после перенесенной операции по удалению грыжи кишечника. Адесанья во втором раунде отправил австралийца в нокаут и стал новым обладателем пояса UFC в среднем весе.

«Мой тренер пришел ко мне, моя семья пришла ко мне, и они все сказали: «Роберт, у тебя нет шансов, ты не можешь драться. Даже если ты выйдешь туда, у тебя не будет никакой подготовки, а твое тело будет слишком слабо». Я должен был их послушать. Я поговорил с UFC, и они полностью поняли мою ситуацию. Но для меня было очень болезненно, что я не смог защищать свой титул в моей родной стране», — рассказал Роберт в интервью The MMA Hour.

В марте 2020 года Уиттакер должен был биться с Джерадом Каннонье на UFC 248, но снялся с турнира. Только спустя время боец сообщил, что отказался от боя и тренировок из-за эмоционального выгорания.

«Тогда я пожертвовал всем. Моя команда предложила мне несколько вариантов, которые в итоге я принял. Поскольку это сработало, я просто продолжал работать. Но ты не можешь это делать вечно, моральная утечка была хуже физической нагрузки. Меня никогда не было дома. Из-за моего тренировочного графика я пропускал дни рождения, свадьбы и даже похороны», — сказал австралиец.

Уиттакер вернулся в октагон в июле 2020 года в главном событии турнира UFC on ESPN в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником стал Даррен Тилл, которого он победил единогласным решением судей после пяти раундов.

«Чувствую себя хорошо, вроде бы... Большое-большое облегчение. Конечно, в этом поединке на мне было много давления, большой стресс. Я просто рад, что результат получился именно таким, ради которого мы и пришли сюда. Рабочая поездка прошла успешно. Рад, что сумел расслабиться и показать кое-что из моих навыков. Отличный, напряженный бой. Сейчас главное — хочу вернуться домой, к жене и детям, я делаю все это только ради них», — сказал Роберт после боя.

В октябре 2020-го Уиттакер победил Каннонье на UFC 254 в Абу-Даби, а в апреле 2021-го — Келвина Гастелума в главном событии UFC on ESPN в Лас-Вегасе. Оба раза австралиец выигрывал решением судей. Бой с Гастелумом состоялся в связи с травмой бразильца Паулу Косты и принес победителю очередной приз за лучший бой вечера.

Роберт Уиттакер (справа) против Исраэля Адесаньи. Фото Global Look Press

Три победы подряд позволили Уиттакеру бросить вызов действующему чемпиону Адесанье и попробовать вернуть пояс себе. Бой состоялся в феврале 2022 года на UFC 271 в Хьюстоне (США) и завершился победой новозеландца единогласным решением судей. Фанаты были недовольны итогом поединка и атаковали аккаунт UFC в соцсетях гневными сообщениями.

«Я поднимаюсь на вершину и совершенствуюсь как боец. В каждом выступлении вы можете лицезреть лучшую версию меня, и мне нравится тот факт, что у совершенства нет предела. Спасибо моим фанатам, команде и всем, кто помогал мне при подготовке, я делаю это благодаря вам, ребята. Благодарю вас от всего сердца. Оставайтесь рядом, скоро Жнец станет еще лучше», — написал Роберт в своем аккаунте в соцсетях.

В сентябре 2022 года Уиттакер победил Марвина Веттори на UFC Fight Night в Париже (Франция) после трех раундов и решения судей. Единственный бой австралийца в 2023 году прошел в июле на UFC 290 в Лас-Вегасе и закончился поражением нокаутом во втором раунде от Дрикуса дю Плесси.

В феврале 2024-го Уиттакер сошелся с Костой, бой с которым планировался еще три года назад. Их противостояние на UFC 298 в Анахайме (США) заняло все три раунда, австралийца признали победителем решением судей.

В июне 2024-го Роберт нокаутировал Икрама Алискерова в главном событии турнира UFC on ABC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок закончился в первом раунде и принес австралийцу бонус за выступление вечера.

Фото Getty Images

Достижения Роберта Уиттакера

Чемпион UFC в среднем весе (один раз)

Временный чемпион UFC в среднем весе (один раз)

Обладатель премии «Лучший бой вечера» (5 раз)

Обладатель премии «Выступление вечера» (4 раза)

Победитель шоу The Ultimate Fighter: The Smashes

Обладатель премии «Лучший нокаут сезона» на The Ultimate Fighter: The Smashes

Спортсмен года в Австралии по версии GQ (2018 год)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Роберта Уиттакера

Свою жизнь бывший чемпион UFC связал с девушкой по имени София. Свадьба пары состоялась 25 октября 2014 года. За девять лет у Уиттакеров появилось четверо детей (трое сыновей и дочь), а в начале 2024 года Роберт сообщил о рождении пятого ребенка.

«Наконец-то у меня есть пять детей. Некоторым из них придется играть наверху, но это будет славно. Я горжусь своей прекрасной женой, которая подарила мне пять прекрасных детей. Слава Богу», — написал Уиттакер в соцсетях.

Австралиец отмечал, что ему нравится заниматься ММА плюс этим он может обеспечивать свою семью.

«Я занимаюсь тем, что у меня хорошо получается, и зарабатываю за это хорошие деньги. Я могу обеспечить свою семью, и это здорово. Это то, для чего я был рожден, и я буду продолжать этим заниматься. Нужно победить, а потом уже можно подумать обо всем остальном. Так я подхожу ко всему», — сказал Уиттакер в интервью The New York Post.

Фото Global Look Press

Интересные факты о Роберте Уиттакере

Уиттакер до старта профессиональной карьеры в ММА был каменщиком

Роберт является любителем видеоигр, его любимая — The Elder Scrolls V: Scyrim, для которой он озвучил одного из персонажей

Социальные сети Роберта Уиттакера

* Cоцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.