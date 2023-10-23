Махачев — самый недооцененный быстрый финишер в UFC. Уже пять раз он приканчивал оппонентов в 1-м раунде

С этой стороны вы на Ислама еще не смотрели.

Чемпиона UFC Ислама Махачева (25-1) принято считать осторожным борцом-контрударником, который не ассоциируется с быстрой и агрессивной манерой боя.

Тем не менее если внимательно вглядеться в хронометраж его поединков, а затем покопаться в статистике и архивах, то можно прийти к ошеломительному выводу — да ведь он, по сути, один из трех лучших быстрых финишеров среди 89 легковесов в текущем ростере UFC, и лучший — среди всех чемпионов в истории этой весовой!

Не верите? Смотрите сами.

Одержал вторую самую быструю победу в истории титульных боев легкого веса UFC:

01:06 / РДА нокаутировал Ковбоя

03:06 / Махачев нокаутировал Волкановски

03:22 / Оливейра задушил Гэтжи

03:49 / Альварес нокаутировал РДА

Алекс Волкановски и Ислам Махачев. Фото AFP

Нанес самое быстрое поражение Глейсону Тибау в его 56-матчевой карьере. Нокаутировал левым оверхэндом на 57-й секунде боя. За 24 года в профессиональных ММА никому бразилец не проигрывал быстрее, чем Махачеву.

Нанес самое быстрое поражение Дэну Хукеру в его 35-матчевой карьере. Финишировал новозеландца кимурой на 2:25.

Нанес самое быстрое поражение Александру Волкановски в его 29-матчевой карьере. Наверное, самое выдающееся свершение в этом ряду. Выключить бойца такого класса, с таким интеллектом, ментально неубиваемого, крепкоголового, уже на третьей минуте — в это тяжело поверить.

Нанес самое быстрое поражение Кейджену Джонсону в UFC. Финишировал его на 4:43 армбаром с двойным узлом, разработкой Абдулманапа Нурмагомедова. Находясь на спине, Джонсон попробовал с помощью ног пройти по сетке и выбить Махачева из позиции, но тот вышел в S-маунт и выкрутил руку на армбар. Джонсон хорошо блокировал свою же руку, не давал ее выкрутить, но Ислам исполнил настоящую красоту — убрал ногу с лица соперника, нейтрализовал блокирующую руку, завязал двойным узлом и усилил давление на вытянутую руку. Джонсону даже нечем было стучать, он сдался голосом.

Нанес самое быстрое поражение Бобби Грину за последние шесть лет. После этого поражения все записали Грина в мешки, но поединок с Грантом Доусоном, топовым грэпплером, который шел на большой серии побед, показал, что Бобби не так просто. Вырубил Доусона коварным прямым, чуть ли не тычком, на 33-й секунде боя. Махачев же справился с Грином за 3 минуты, не дал ему ни малейшего шанса.

Из 89 бойцов, входящих в ростер легкого веса UFC, только у троих ребят финишей в первом раунде в легком весе UFC больше, чем у Махачева. Это у Джима Миллера, Дрю Добера и Чарльза Оливейры, но они провели гораздо больше боев в UFC, чем Ислам. Если же брать на момент 15 поединков (именно столько боев провел в UFC Махачев), то у Оливейры финишей в первом раунде было три, у Миллера — три, у Добера как раз пять — сколько и у Ислама.

То есть Махачев входит в топ-3 самых быстрых финишеров из 89 бойцов легкого ростера. Еще один — Терренс Маккини, он набил пять финишей в первом раунде всего за восемь боев в UFC. Фантастика для легких весов! Но его оппозицию нельзя сравнивать с Махачевым. Поди попробуй финишируй в первом раунде Волкановски.

Больше всего финишей в первом раунде в UFC среди всех действующих чемпионов, мужчин и женщин — пять. У Джонса и Пантойи по четыре.

Легкий вес — не тяжелый, финишировать тут очень быстро, и не летящим коленом и дубовыми кулаками, а сабмишенами и киками — это нужен громадный скилл. Тем более когда речь о топовой оппозиции. Мы как-то привыкли считать, что вот, например, Конор Макгрегор умеет побеждать только быстро, но у него ровно столько же финишей в первом раунде в UFC, сколько и у Ислама Махачева! Тоже пять! При этом боев они провели почти одинаково — 14 и 15. У Мелвина Гилларда, одного из самых страшных и скоростных нокаутеров в истории легкого веса UFC — тоже финишей в первом раунде не больше, чем у Ислама, — те же пять!

При этом у Махачева больше финишей в первом раунде легкого веса UFC, чем у Тони Фергюсона, Эдсона Барбозы, Дастина Порье, Джастина Гэтжи, Майкла Джонсона, Бенила Дариуша, Нейта Диаза, Чарльза Оливейры (если сравнивать их на момент 15 первых боев в этой весовой), Рафаэля Физиева и т.д. У Хабиба, к примеру, вообще был всего один финиш в первом раунде.

При этом Ислам, конечно, не только спринтер, он и марафонец. Он одержал третью самую позднюю победу сабмишеном в истории легкого веса UFC — задушил Тьяго Мойзеса на 17:38 (первое досрочное поражение Мойзеса в ММА). И конечно, он победил Александра Волкановски в пяти раундах, прошел всю дистанцию, выдающаяся победа.

Но пост все-таки писался, чтобы отметить исключительный класс Махачева, проявляющийся именно в быстрых победах. Очень тяжело в легких весах, против топовой оппозиции выигрывать так быстро, мгновенно обозначая большую разницу в классе. Это не тяжи, где можно снести весом и силой. Ислам — это не просто какой-то там осторожный борец-контрударник, он — быстрейший уничтожитель.