«Павлович пока не дотягивает. Уровень Волкова намного круче!» Интервью Олега Тактарова

Первый чемпион UFC из России ответил на вопросы «СЭ».

16 декабря на «Live Арене» в Сколкове состоялся матч-звезд FONBET Кубка России, в котором Олег Тактаров принял участие в качестве члена жюри. После завершения мероприятия легендарный боец ММА ответил на вопросы «СЭ» — о возможном бое Петра Яна с Конором Макгрегором, форме Ислама Махачева и шансах Павловича на чемпионство в UFC.

Макгрегор в плане бокса — понторез

— Недавно Петр Ян встретился с Конором Макгрегором и провел битву взглядов.

— Насколько я понимаю, это работа Умара Кремлева. Он развивает бокс, молодец. Делает нестандартные движения, которые могут привлечь лишнее внимание. Сейчас тяжело с олимпийским боксом, он пытается развивать профессиональный.

— Вы верите, что бой между Петром Яном и Конором Макгрегором по правилам бокса может состояться?

— За деньги — почему бы и нет? Не знаю, какие у них контракты с UFC — имеют ли они право выступать за пределами лиги. Если они выйдут из контракта, бой однозначно продастся. Причем однозначно продастся в Саудовской Аравии, в Дубае — там они популярные ребята.

— Кто может быть фаворитом в этом бою?

— По боксу — Петр Ян, он более грамотный. Макгрегор в плане бокса — понторез. Петр — собранный. Хотя понятно, вес, размах. Но чисто по боксу... Петр сейчас в форме, а у Конора пошел ярко выраженный спад. Может, сказываются возраст, травмы или еще что-то.

— Ян планирует провести бой в марте. Чего стоит ожидать?

— Желаю ему только победы, а также выйти из этого падения, которое не знаю, чем было спровоцировано. Какая-то божественная наука. Посмотрите, сначала фактически засудили. Потом по чуть-чуть пошло, но Петр сам начал морально ломаться. Все это как будто сделано искусственно, кем-то свыше.

Павлович может стать крутым, если пройдет путь Волкова

— Чего вы ждете в 2024 году от российских бойцов в UFC?

— Жду побед от Волкова. Павлович пока не дотягивает, уровень у Волкова гораздо круче. Мне, как всегда, специалисты, которые знают больше, чем я, что-то говорили, какой Павлович крутой. Может, он таким и станет, если пройдет путь Саши. У Волкова сейчас тренировки, борьба, партер. Ударка у него и так прекрасная. Мы не видели, чтобы Волков что-то пропускал. Если его валить не будут и не станут душить в партере — вы видели, как он разбивает людей. Надеюсь, что он подберется очень близко к топ-2. Тем более мы видим, какая идет пертурбация — Нганну убежал за большими деньгами, может, и другие уйдут. Никто не знает, как дальше будет.

Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вы работали с Волковым в углу...

— И с Ринатом Фахретдиновым я работал. Они классные ребята, которые умеют не сдаваться и способны тактически правильно выстроить свой бой. Они умеют тренироваться и отдаваться делу как настоящие профессионалы.

— Махачев заявил о желании взять второй пояс в новом весе. Реально ли это в следующем году?

— Для Махачева реально все. Искренне верю, если он наберет мышцу, сможет пойти на категорию выше, а потом и еще. Другой вопрос, надо ли это ему. В каком-то возрасте ты начинаешь уже деньги зарабатывать. Но ему это все по силам. Технически он выше на голову. Если он будет нормально питаться и держать вес в районе 90, гонять его вполне реально. Не пропустил, в партер затащил — а там у Махачева конкурентов нет.

— Кто сильнее — Хабиб Нурмагомедов в лучшей форме или Махачев?

— Давайте не будем сравнивать. Мы имеем, что имеем, — не надо гадать, что было бы, если два друга и спарринг-партнера начали драться по-настоящему. Сомневаюсь, что это возможно в целом.

— Бывали ли когда-то в США на Матчах звезд до события от Кубка России?

— На футболе точно нет. В Америке футбол только сейчас начал развиваться. Да, в свое время приглашали Пеле. Но сейчас Месси дал толчок лиге и показал, что в ней можно зарабатывать. Думаю, в ближайшее время там произойдет футбольная революция. Но ничего подобного, такого красочного там не было.

— А на НХЛ и НБА не удавалось сходить?

— Баскетбол там классный. Но и у нас недавно было классное событие — медиалига!