Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:00

«Павлович пока не дотягивает. Уровень Волкова намного круче!» Интервью Олега Тактарова

Олег Тактаров считает, что Сергей Павлович не дотягивает до уровня чемпиона UFC
Артем Бухаев
Корреспондент
Олег Тактаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Первый чемпион UFC из России ответил на вопросы «СЭ».

16 декабря на «Live Арене» в Сколкове состоялся матч-звезд FONBET Кубка России, в котором Олег Тактаров принял участие в качестве члена жюри. После завершения мероприятия легендарный боец ММА ответил на вопросы «СЭ» — о возможном бое Петра Яна с Конором Макгрегором, форме Ислама Махачева и шансах Павловича на чемпионство в UFC.

Макгрегор в плане бокса — понторез

— Недавно Петр Ян встретился с Конором Макгрегором и провел битву взглядов.

— Насколько я понимаю, это работа Умара Кремлева. Он развивает бокс, молодец. Делает нестандартные движения, которые могут привлечь лишнее внимание. Сейчас тяжело с олимпийским боксом, он пытается развивать профессиональный.

— Вы верите, что бой между Петром Яном и Конором Макгрегором по правилам бокса может состояться?

— За деньги — почему бы и нет? Не знаю, какие у них контракты с UFC — имеют ли они право выступать за пределами лиги. Если они выйдут из контракта, бой однозначно продастся. Причем однозначно продастся в Саудовской Аравии, в Дубае — там они популярные ребята.

— Кто может быть фаворитом в этом бою?

— По боксу — Петр Ян, он более грамотный. Макгрегор в плане бокса — понторез. Петр — собранный. Хотя понятно, вес, размах. Но чисто по боксу... Петр сейчас в форме, а у Конора пошел ярко выраженный спад. Может, сказываются возраст, травмы или еще что-то.

— Ян планирует провести бой в марте. Чего стоит ожидать?

— Желаю ему только победы, а также выйти из этого падения, которое не знаю, чем было спровоцировано. Какая-то божественная наука. Посмотрите, сначала фактически засудили. Потом по чуть-чуть пошло, но Петр сам начал морально ломаться. Все это как будто сделано искусственно, кем-то свыше.

Павлович может стать крутым, если пройдет путь Волкова

— Чего вы ждете в 2024 году от российских бойцов в UFC?

— Жду побед от Волкова. Павлович пока не дотягивает, уровень у Волкова гораздо круче. Мне, как всегда, специалисты, которые знают больше, чем я, что-то говорили, какой Павлович крутой. Может, он таким и станет, если пройдет путь Саши. У Волкова сейчас тренировки, борьба, партер. Ударка у него и так прекрасная. Мы не видели, чтобы Волков что-то пропускал. Если его валить не будут и не станут душить в партере — вы видели, как он разбивает людей. Надеюсь, что он подберется очень близко к топ-2. Тем более мы видим, какая идет пертурбация — Нганну убежал за большими деньгами, может, и другие уйдут. Никто не знает, как дальше будет.

Боец Александр Волков.
Александр Волков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вы работали с Волковым в углу...

— И с Ринатом Фахретдиновым я работал. Они классные ребята, которые умеют не сдаваться и способны тактически правильно выстроить свой бой. Они умеют тренироваться и отдаваться делу как настоящие профессионалы.

— Махачев заявил о желании взять второй пояс в новом весе. Реально ли это в следующем году?

— Для Махачева реально все. Искренне верю, если он наберет мышцу, сможет пойти на категорию выше, а потом и еще. Другой вопрос, надо ли это ему. В каком-то возрасте ты начинаешь уже деньги зарабатывать. Но ему это все по силам. Технически он выше на голову. Если он будет нормально питаться и держать вес в районе 90, гонять его вполне реально. Не пропустил, в партер затащил — а там у Махачева конкурентов нет.

Ислам Махачев. Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет

— Кто сильнее — Хабиб Нурмагомедов в лучшей форме или Махачев?

— Давайте не будем сравнивать. Мы имеем, что имеем, — не надо гадать, что было бы, если два друга и спарринг-партнера начали драться по-настоящему. Сомневаюсь, что это возможно в целом.

— Бывали ли когда-то в США на Матчах звезд до события от Кубка России?

— На футболе точно нет. В Америке футбол только сейчас начал развиваться. Да, в свое время приглашали Пеле. Но сейчас Месси дал толчок лиге и показал, что в ней можно зарабатывать. Думаю, в ближайшее время там произойдет футбольная революция. Но ничего подобного, такого красочного там не было.

— А на НХЛ и НБА не удавалось сходить?

— Баскетбол там классный. Но и у нас недавно было классное событие — медиалига!

Конор Макгрегор
Олег Тактаров
Петр Ян
Сергей Павлович
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
В Германии заявили о потере ВСУ до 800 солдат в день
Около 30 детей поезда Тюмень - Адлер пожаловались на температуру
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Не жалею о шутке над убитым отцом Леона. Он был преступником». Эдвардс и Ковингтон после боя