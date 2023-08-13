Как Рэндельман побежал впрягаться в драке за Рампэйджа, который пару минут назад его нокаутировал

История про настоящее благородство.

Кевин Рэндельман — бывший чемпион UFC и соучастник одного из величайших хайлайтов в истории ММА.

В июне 2004-го Монстр воткнул Федора Емельяненко в канвас таким жутким слэмом, что показалось, бою сразу конец. Однако россиянин ожил, пробрался в выгодную позицию и закончил поединок кимурой. С тех пор бросок Рэндельмана и чудесное спасение Федора навеки соединились и до сих пор остаются одним из излюбленных моментов для всех болельщиков ММА. В следующем году бою, кстати, исполнится ровно 20 лет.

Бой Кевина Рэндельмана и Федора Емельяненко. Фото скриншот из трансляции

Удивительно, но, хоть и был в тот период Кевин еще полон сил и наводил страху на любого тяжеловеса, после боя с Федором славных моментов в его карьере больше не было. Он проиграл три поединка кряду, покинул Pride, какое-то время чередовал победы с поражениями, затем проиграл четыре раза подряд и закончил карьеру. Чтобы представить, каким был его последний бой, достаточно сказать, что он прошел в Хабаровске, Рэндельману сломал руку армбаром Бага Агаев, затем его отвезли в непонятную больницу, где, по воспоминаниям Александра Шлеменко, «бухой» врач попробовал вставить американцу руку без анестезии.

Затем на долгие годы он пропал, и услышали все вокруг его имя только в 2016-м, когда вдруг стало известно, что бывший чемпион UFC умер от сердечной недостаточности в возрасте 44 лет из-за осложнений на фоне пневмонии.

Кевин оставил о себе добрую память не только боями, но и красивыми поступками. Все, кто его знал, вспоминают историю про его удивительное благородство. Он оставлял свой электронный адрес в открытом доступе и раз в месяц выбирал день, чтобы с женой Элизабет ответить на все письма болельщиков. Как-то он даже списался с одним парнем и отговорил его от суицида. Свою будущую супругу он покорил тем, что готов был на все, чтобы помочь ее заболевшему ротвейлеру, едва не пропустил из-за этого бой.

Элизабет и Кевин Рэндельман. Фото из личного архива жены бойца

А недавно легенда ММА Рампэйдж Джексон рассказал на Jaxxon Podcast и вовсе потрясающую историю. Когда-то он дрался с Рэндельманом в Pride и нокаутировал его. После боя в ринг зашел Вандерлей Сильва со своей командой, и началась потасовка. Рэндельман, который уже почти дошел до раздевалки, услышал гам, подумал, что на Джексона налетела толпа, и побежал помогать ему!

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— Самый тяжело бьющий панчер, с которым ты когда-либо дрался?

— Я всегда говорил, что Кевин Рэндельман, пока не подрался с Федором в моем последнем бою. Тот удар, которым он меня нокаутировал, — я его просто даже близко не увидел. Бро, Федор - мой любимый боец, я всегда любил, как он дерется. Я помню, после его боя с Кевином Рэндельманом вышли японские газеты и там была такая статья... они покадрово склеили весь момент слэма. Кадр за кадром. От момента, как Федора подняли, до момента, как воткнули шеей в пол, выражение его лица ни капельки не изменилось. Это какой-то нечеловек. Когда тебя втыкают, ты так или иначе поморщишься, что-то изменится в лице. А у него ничего.

— Когда ты дрался с Джонсом, его кики били больно, сильно ощущались?

— Слушай, его кики, которые травмировали мое колено... я не чувствовал от них боль в бою, боль пришла потом. А все эти его муай-тай-кики, я особо не почувствовал их. Что отделяет Джонса от остальных — это его мышление и плюс у него самые длинные конечности из всех, с кем я дрался. Его мышление... он визуализирует какую-то вещь прямо по ходу боя и исполняет ее. Это тяжело объяснить... Помнишь, в Матрице Морфеус говорил Нео: «Ты думаешь, что-то, чем ты дышишь, это воздух?» Честно, когда я изучал Джонса еще до боя, я прочухал, что он реально считает себя Нео, который живет в Матрице.

Рампэйдж Джексон. Фото MMAfighting

Знаешь, сейчас Джон Джонс пошел в тяжелый вес, я не имею ничего против него, но он любит вечеринки. А когда ты любишь вечеринки, наказание за это может прийти в любой момент [в бою]. Вот у Чака Лиддела кончина его как бойца тоже случилась из-за вечеринок. Я тебе расскажу историю. Мы дрались с Чаком в субботу, и в среду, по-моему, мой тренер по муай-тай, забыл, блин, его имя... а, Крис Райли! Крис Райли из ЛА, отличный тренер. И он пошел в клуб в Вегасе и увидел там Чака. И решил, дай-ка, я послежу за Чаком, мне интересно, когда он пойдет домой. И он следил-следил, в итоге стусовался сам с Чаком, начал покупать ему выпивку, но в 4 часа утра сдался и ушел! То есть мой тренер просто не смог досидеть до момента, когда Чак уйдет первым. Он «постучал» в 4 часа утра, потом рассказывал мне: «Я ушел, а Чак еще оставался».

Но знаешь, я хочу сказать, что из всех бойцов, с кем я дрался, я уважаю Чака больше всех. Потому что в Японии, когда у нас был «Гран-при», он побил Алистара Оверима, подошел ко мне и говорит: «Хей, дальше я дерусь против тебя?» — «Да». — «Пошли в бар, выпьем за удачу в бою». — «О'кей, погнали». И мы пошли, сидели, пили, поднимали тосты: «Удачи в бою» — «Удачи и победы в турнире». Никто и никогда так не поступал со мной. И после этого, когда бы мы ни встречались, между нами было все супер. Я видел Чака пару недель назад в Англии, мы отлично посидели. Чак — лучший, я сильно уважаю его и уважаю Кевина Рэндельмана.

Рэндельман на пляже Копакабана в 1996 году. Фото журналиста Sherdog Марсело Алонсо

Когда мы дрались с Кевином, я нокаутировал его. И Pride запустил в ринг Вандерлея с поясом, я должен был драться с ним следующим. И тут начался замес. А с Вандерлеем всегда была его команда, Chute Boxe. И Рэндельман увидел, что началась потасовка, он подумал, что на меня налетели толпой, и побежал в ринг помогать мне! Со мной были двое моих ребят из команды, но они пересрались, трусы, блин. И Кевин прибежал из-под трибуны, Кевин, которого я только что нокаутировал. Прибежал и впрягся за меня.