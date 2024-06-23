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Сегодня, 01:15

Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде
Отдел единоборств «СЭ»
Бой Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров.
Фото Скриншот трансляции
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Риск россиянина не оправдался.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретился с Икрамом Алискеровым. Главное событие турнира в Саудовской Аравии слепили на скорую руку после того, как Хамзат Чимаев снялся с поединка по состоянию здоровья.

После того, как Чимаев оказался в больнице, Роберт Уиттакер остался без соперника, а в UFC решили устроить жесткий тест для Икрама Алискерова. Россиянину пришлось отказаться от боя 15 июня, лететь из США на другой континент и снова корректировать вес к бою. Уиттакер тем временем продолжал готовиться, но к новому сопернику, о котором он толком ничего не знал.

Алискеров провел в UFC лишь два поединка — оба он выиграл нокаутом в первом раунде. Рекорд Икрама — 15-1, а единственное поражение он потерпел как раз от Хамзата Чимаева на турнире Brace CF. Тогда Чимаев нокаутировал Алискерова апперкотом в первом раунде. В случае победы над Уиттакером Алискерову представлялась уникальная возможность тут же взлететь в рейтинге топ-15, где его в данный момент нет вообще.

Икрам Алискеров, Сергей Павлович, Александр Волков, Шара Буллет. Волков победил Павловича, поражение Алискерова и нокаут от Шары Буллета. Онлайн-трансляция турнира UFC

Бой начался осторожно с обеих сторон, но вскоре соперники освоились и устроили разборку в стойке. Закончилось это трагично: через полторы минуты после старта Уиттакер жестко потряс Алискерова оверхэндом. Икрам «затанцевал», после чего австралиец воспользовался моментом и наглухо вырубил соперника апперкотом. Бой завершился, едва успев начаться.

Остается только гадать, как прошел бы поединок Уиттакера с Чимаевым. А Алискеров, к сожалению, оказался не готов к такому скачку в оппозиции. Роберт приблизился к очередному титульному шансу, а Икрам потерял не слишком много: шансы вырасти и ворваться в топы еще точно будут.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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