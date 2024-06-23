«Почему флаг нес тренер, а не я? А если бы я уронил?!» Интервью Шары Буллета после яркого нокаута

Шарабутдин одержал уже вторую победу в UFC.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова в первом раунде. В мейн-карде также прошел поединок Шары Буллета с Антонио Троколи — Шара оформил нокаут в третьем раунде. После поединка Шарабутдин дал интервью журналистам, в котором рассказал о бое, бонусе за выступление вечера, поддержке славянских болельщиков и о том, как стравил в банке паука и богомола.

— Спасибо всем, кто помогал мне в подготовке — от мала до велика. Те, кто не помог, сделали сильнее.

— Как отреагировал на новость, что получил бонус в 50 тысяч долларов?

— Ко мне друзья забежали в номер на радостях все. Я многим на свой бонус обещал много чего (Смеется.).

— Что обещал?

— Завтра буду в торговом центре отовариваться. «Гуччи», «Луи Витон», всякие разные подарки. Недешевые, короче. Но нормально, заслужили.

— Для себя какая была материальная цель?

— Первое, что сказал: в торговом центре «Луи Витон» очки были бомбовые. Еще после Рагозина хотел купить, тогда не купил почему-то — панаму купил «Гуччи». Сейчас вот пойду, «Луи Витон» очки и духи возьму, друзьям подарки сделаю — гуччи-мучи там. Короче, зарядимся брендами чуть-чуть.

— Ты улетаешь в Лос-Анджелес. На сколько дней задержишься там?

— На неделю полечу в LA, потом в Лас-Вегас, там меня ждет Али. Мы с ним очень близко знакомы, общаемся, по духу близкий человек, помогает мне в карьере — я его за все это время еще не видел. Сейчас собираюсь поехать в Америку, увидеть его вживую, он тоже меня ждет.

— Дана Уайт сообщил, что ты не сможешь выступать в США. Как думаешь, почему? Есть предположение, что из-за глаза.

— Потому что я пират, вне закона пираты. Ну ничего, мы захватим и эти берега. Если не таким образом, то другим (Смеется.).

— Бой свой успел пересмотреть?

— Нет, я даже в социальные сети не заходил, мне в вотсапе куча сообщений [пришла]. Все мне звонят, пишут, спасибо всем за поздравления. Но поднять не могу, здесь в вотсапе не работает связь.

— Какие воспоминания от самого боя? На первых секундах два прямых пропустил — как их ощутил?

— Приятно было, да. Чуть взбодрило меня. Иногда нужно дистанцию почувствовать, посмотреть, почувствовать удар. В принципе я после тех гор прочный такой, что соперник даже если все силы свои приложит, то не сможет меня нокаутировать.

— С другой стороны, складывалось впечатление, что ты мог закончить бой гораздо раньше. Почему сам активно не шел вперед?

— Честно признаться, акклиматизация все-таки повлияла. Сюда надо заранее приезжать — намного раньше, чем я приехал. Если бы я дышал так, как дышал в Махачкале, в горах, я бы вообще по-другому дрался. Не знаю почему, но здесь очень сильная акклиматизация. Пульс у меня подскакивал от простых передвижений, когда я прилетел, просто на пятнашках, под 180-190. Хотя от таких вещей в горах у меня пульс даже за 150 не заходил.

— А если бы Троколи вышел с полным лагерем, насколько этот бой отличался бы?

— Троколи, по сути, и вышел с полным лагерем, просто именно под меня не с полным. Он тренировался с мая месяца, готовился к разным боям. То один бой отменился, то второй, то третий. И такая же у меня ситуация была. Я тоже, по сути, готовился начиная с мая, потому что у нас в конце апреля только закончился Рамадан. Я под Троколи не готовился, и он под меня не готовился.

— Во втором и третьем раунде соперник был очень неактивен. Он ходил, не бил тебя. Чувствуешь ли ты, что твои какие-то действия его так затормозили? Может, типы или лоу-кики?

— Интересный вопрос. Конечно, я же над этим все время работаю — план действий на это и рассчитан. Люди не понимают, что от одного лоу-кика человека может так свести, что он ходить не сможет. А я ему с обеих сторон — обе ноги отсушил. Нижнюю часть и верхнюю часть над коленом. При этом я ему еще и корпус пробил, забрал у него дыхло, дыхание, пробил ему печень. От таких ударов многие легли бы просто там, сложились. Он терпел, пытался как-то на борьбу свою [рассчитывать]... Он из семьи джитсеров, как мне сказали, с детства занимается джиу-джитсу. Тайский бокс у него не прямо на мировом уровне, но умеет в тайский бокс. План у нас был такой, какой всегда у нас есть. Люди просто не понимают, что человек, который вышел на первых секундах со мной драться и во втором-третьем раунде — это разные люди.

— Бо Никал написал: «Give me Bullet» («Дайте мне Буллета», — в переводе с английского), а затем добавил, что имеет в виду Валентину Шевченко. Ты понимаешь такие шутки?

— Передумал, может, потом. У меня соперники часто передумывают. Потеря, Дуэлянт, сам себя застрелил, Саб-Зиро, Луттербах, сам себя заморозил. И вот Троколи вышел против меня — Богомол.

— Я сделал видео с заголовком, что Шара вышел с флагом России и вырубил. Кто-то написал комментарий: «Не обольщайтесь, с флагом вышел тренер, а не Шара». А почему не ты нес флаг?

— Ну флаг нести — это тоже ответственность. Не хотелось что-то в руках нести, просто хотелось расслабленно идти, а не думать, что флаг уроню, потому что, когда руки растягиваешь, флаг может улететь. Глупо смотреться будет. Сзади меня тренер нес флаг, надо мной на весь экран был флаг, куда еще флаг засунуть — на глаза свои, что ли?

— Ты, наверное, любимый боец простых русских мужиков. Часто тебе в комментариях пишут, на этом акцент делают? Мол, Шара, русские мужики за тебя.

— Да вообще бешеная поддержка именно от русских мужиков. Весь славянский народ, спасибо большое, что поддерживаете. Русские добрые мужики, полный вперед! Сегодня была очень знаменательная дата, и я посвятил эту победу именно нашему народу.

— Ты так же вспомнил Дагестан, как Армению, Узбекистан, Туркменистан. А почему?

— Из всех стран мне пишут, поддерживают, боюсь кого-то забыть. Из всех стран СНГ бешеная поддержка вообще. Сейчас весь арабский мир, Европа, Англия, Америка сильно поддерживают. Пытался всех вспомнить, и где-то микрофон просто не дали — Кормье ушел, я упустил его.

Фото Соцсети

— Бытует мнение, что шейхи после таких ярких боев от себя такие взгревчики делают. Тебе сделали взгревчик?

— Я давно в таких иллюзиях не хожу, этих миражей у меня нет в пустыне. Это пройденный этап, когда от кого-то чего-то ждешь. Сам идешь, берешь — вот, заработал бонус. Моей семье хватит этого. Кто помогает, кто подарки делает — очень приятно.

— Ты сравнил Троколи с богомолом. Вспомнил, как ты сравнивал с богомолом Алекса Перейру. У тебя появилась уверенность в том, что тебе по зубам Перейра?

— Конечно. Еще когда я видел его бои в Glory против Артема Левина, Артема Вахитова, тогда уже я знал, что могу с ним конкурировать, и ничего такого сверхъестественного от него не видел. У него передвижения богомола, но этот соперник — больше такой тарантул, у него еще на спине тарантул. Я один раз стравливал в детстве тарантула с богомолом — в одной банке стравил. А, не, крестовика паука стравил с богомолом. В итоге богомол откусил ему все ноги, но перед этим паук тоже успел его укусить, и богомол тоже откинулся. Оба умерли, короче.

— Смотрел бой Икрама с Уиттакером?

— Посмотрел в раздевалке, нас уже на арену не пускали. Честно говоря, обидно было, что Икрам не восстановился должным образом. Неприятно было, конечно, нокаут...

— Две весогонки за 10 дней.

— Да, там реакция не на том уровне, передвижения, скорость не та. Той энергии не было, которая бывает в нем обычно.