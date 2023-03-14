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Самбо

Сегодня, 18:23

Губернатор Севастополя рассказал о реализации проекта «Zа Самбо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подвел итоги форума «Наука побеждать», который 14 марта состоялся в Москве в рамках федерального партийного проекта «Zа Самбо».

«Хочу всех поздравить с замечательным форумом. Очень много новых идей было высказано, — отметил Михаил Развозжаев. — Мы обсудили мое предложение по поводу того, чтобы в партийную программу ремонта школ сразу добавить оснащение коврами. С помощью партии «Единая Россия» и Министерства просвещения у нас появился третий урок физкультуры. Фактически в каждой школе мы сейчас имеем секцию самбо. Логично за счет средств, выделяемых по программе, сразу закупать ковры. А привлеченные спонсорские средства можно тратить на помощь ребятишкам, особенно из социально незащищенных семей, и покупать им форму. В Севастополе с первых дней функционирует проект «Za Самбо». В нем участвует четыре школы, в этом году десять еще присоединится. У нас также есть направление «Самбо — в вузы». Мы сделали специализированные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые назвали «дом Самбо». Сейчас там ежедневно занимаются 200 спортсменов».

«У нас есть известные спортсмены, которые показывают серьезные результаты. Наш представитель на прошлой неделе завоевал путевку на чемпионат Европы по самбо, который состоится в Израиле. Мы все его поддерживаем. Он является примером для мальчишек, которые сейчас ходят в секции. За счет того, что самбо пришло в школы и вузы, у этого спорта есть блестящие перспективы», — заявил губернатор Севастополя.

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