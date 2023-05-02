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Сегодня, 16:14

Штырков: «Заключение в тюрьму — недостаточно жестокая мера к тренеру, убившему ребенка на тренировке»

Штырков прокомментировал видеозапись, на которой тренер из Азербайджана убивает ребенка на тренировке
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский боец Иван Штырков прокомментировал видеозапись, на которой тренер из Азербайджана убивает ребенка на тренировке.

«Если честно, я смотрел видео и не верил, что это по-настоящему происходит! Я даже не представляю, что чувствуют родителя убитого ребенка, я соболезную им от всей души. Как быть с таким человеком, неважно тренер это был бы или нет. Для таких людей, такая мера наказания, как заключение в тюрьме, недостаточно жесткая. У меня в голове не укладывается его поступок и мотивы этого поступка. Это ужас!» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Ранее в сети появилось видео, где бронзовый призер чемпионата Европы по самбо Мехман Халилов жестоко избил семилетнего мальчика на тренировке. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

28-летний Халилов является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2018, 2023). Также на его счету бронзовая награда Европейских игр 2019 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-zaklyuchenie-v-tyurmu-nedostatochno-zhestokaya-mera-k-treneru-ubivshemu-rebenka-na-trenirovke-247884/
Иван Штырков
самбо
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