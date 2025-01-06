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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 15:39

Байдарочник Ляпунов испытывает проблемы с речью после избиения в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Ляпунов.
Фото Getty Images
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Гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов с трудом говорит после инцидента с избиением в Москве.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Конфликт произошел 3 января, сейчас Ляпунов уже выписан из больницы. Мы в детали не вдавались, Кириллу сложно говорить. Для нас главное, что он в сознании и идет на поправку», — цитирует Исхакову РИА «Новости».

Об инциденте с избиением 38-летнего спортсмена стало известно 6 января. 3 января Ляпунов прибыл в одну из московских больниц. Гребцу диагностировали перелом скулы и глазницы, многочисленные ушибы глаз, век и лица.

Перелом скулы и ушибы глаз. В Москве зверски избили гребца Ляпунова — он был пьян и ничего не помнит

Источник: РИА «Новости»
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