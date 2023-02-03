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Сегодня, 16:59

Адвокат Калинов объяснил, может ли пристававший к несовершеннолетней тренер получить условный срок

Виктория Кравченко
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может понести тренер ледовый арены одного из торговых центров в Москве за обвинения в домогательстве несовершеннолетней ученицы.

«Важно отметить, что, если тренер будет признан виновным, то об условном сроке речи быть не может. Это преступление считается особо тяжким, только 12 лет — и это минимальная планка наказания. Может, и больше», — заявил Калинов «Газете.Ru».

Полиция установила, что преступление совершено 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь сообщили об этом в полицию.

На данный момент он заключен под стражу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/03/19650733.shtml
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