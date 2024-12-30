Балет «Щелкунчик» в Большом театре: как и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Легендарный балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в прямом эфире на Первом канале

Легендарный балет «Щелкунчик» постановки Юрия Григоровича на исторической сцене Большого театра покажут в прямом эфире 30 и 31 декабря.

Новогодний спектакль можно посмотреть в российских кинотеатрах 30 и 31 декабря. Прямую трансляцию из Большого театра покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru во вторник, 31 декабря. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Также трансляция «Щелкунчика» будет бесплатно доступна в официальном сообществе Большого театра «ВКонтакте» 31 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Дирижировать балетом будет народный артист России, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Балет «Щелкунчик» был поставлен в 1966 году Юрием Григоровичем.