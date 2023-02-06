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Сегодня, 16:24

Пике подозревают в даче взятки размером 600 тысяч евро

Иван Шитик
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
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Бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике подозревают в даче взятки в размере 600 тысяч евро, сообщает Marca со ссылкой на El Economista.

Налоговое агентство Испании выявило подозрительные переводы со счета Пике после подписания контракта по проведению в Саудовской Аравии Суперкубка Испании его компанией Kosmos Football.

Пике отправил на неизвестный счет 669 649 тысяч евро, указав их в качестве налогов. Этот трансфер не был зарегистрирован испанскими властями, а сумма налоговых выплат с июля 2019 года по апрель 2022 года не соответствует заявленной в казначействе.

Ранее стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) готовит судебный иск против экс-футболиста и его компании Kosmos с целью возмещения убытков после одностороннего нарушения контракта.

Компания Kosmos, основанная бывшим футболистом сборной Испании, и ITF разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса.

Жерар Пике
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