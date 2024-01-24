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Сегодня, 16:10

День студента: дата в 2024 году и традиции праздника в России

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Студентки в Санкт-Петербурге.
Фото Global Look Press
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Каждый год 25 января в России учащиеся вузов отмечают День студента. Его другое название — Татьянин день. В 2024 году праздник пройдет в четверг.

Во времена Российской империи Татьянин день начинался с торжественного молебна. Когда проходила служба, то студенты просили помощи в изучении наук и любви у святой мученицы Татианы Римской. После этого ректор выступал с торжественной речью, а затем начинались гулянья и банкеты. Изначально День студента праздновали только в Москве в связи с тем, что в этот день был основан МГУ.

Считается, что у полиции даже был особый приказ в Татьянин день, когда не надо было наказывать студентов за пьянство. Как вспоминал писатель Антон Чехов, во время торжественных мероприятий в 1885 году студенты из столицы «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла».

В нынешнее время День студента в каждом вузе отмечают по-разному. В этот день проходят концерты, конкурсы, фестивали, соревнования, флешмобы, ярмарки и многое другое. Городские власти также принимают участие в празднике. Рестораны, кафе, музеи и прочие развлекательные заведения делают акции для студентов. Многие девушки и женщины по имени Татьяна получают скидки и подарки в День студента.

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