Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:00

Длительность новогодних каникул 2024/2025: когда первый рабочий день в новом году

Опубликованы даты новогодних праздников на 2025 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новый год.
Фото Julia Klueva, iStock
Telegram Дзен
У людей, работающих по графику 5/2, в декабре будет 21 рабочих и 10 выходных дней.

По постановлению о праздничных и выходных днях в 2025 году, подписанному премьером РФ Михаилом Мишустиным, праздничные каникулы в связи с Новым годом и Рождеством начнутся раньше обычного — с 29 декабря и продолжатся по 8 января. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Последним рабочим днем в 2024 году станет суббота, 28 декабря. Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней. А первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.

Производственный календарь-2025 по&nbsp;месяцам с&nbsp;праздниками и&nbsp;выходными. Производственный календарь-2025: какие выходные будут у россиян в следующем году
Читайте также
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя