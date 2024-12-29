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Евсеев: «Замечательно, что футболистам хватает 30 тысяч для новогоднего стола»

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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев в беседе с «РБ Спорт» рассказал, есть ли у него любимое блюдо на новогоднем столе.

— Что для меня главное на Новый год? Для меня уже все как бы посредственно. Главное, наверное, чтобы елка была. Какие люблю блюда на новогоднем столе? Я не привередлив.

— Часто футболисты называют главным блюдом на новогоднем столе утку и мандарины.

— В 30 тысяч укладываются?

— Не знаю.

— Я вам вопрос задаю.

— Укладываются.

— Ну, замечательно.

В первой части сезона дивизиона А зоны «золото» Второй лиге России «Ленинградец» с 28 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец
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