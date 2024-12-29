Евсеев: «Замечательно, что футболистам хватает 30 тысяч для новогоднего стола»

Сегодня, 01:15
Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев в беседе с «РБ Спорт» рассказал, есть ли у него любимое блюдо на новогоднем столе.
— Что для меня главное на Новый год? Для меня уже все как бы посредственно. Главное, наверное, чтобы елка была. Какие люблю блюда на новогоднем столе? Я не привередлив.
— Часто футболисты называют главным блюдом на новогоднем столе утку и мандарины.
— В 30 тысяч укладываются?
— Не знаю.
— Я вам вопрос задаю.
— Укладываются.
— Ну, замечательно.
В первой части сезона дивизиона А зоны «золото» Второй лиге России «Ленинградец» с 28 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице.