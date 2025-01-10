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Фетисов — о словах Недомански: «Пусть приезжает в Россию, мы его бесплатно вылечим»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил высказывания бывшего чехословацкого хоккеиста Вацлава Недомански о русской нации.

«Это известный пассажир, который убежал в свое время в Канаду. Что от него можно ожидать? Думаю, его надо отправить к доктору, чтобы мозги свои проверил. У этих чехов какое-то обострение в последнее время. Что-то не то они кушают. Надо для них тут клинику открыть бесплатного лечения, потому что за границей, наверное, дорого. Пусть приезжает, мы его тут вылечим. Против него я особо не играл, не помню. Да, он открытый антисоветчик, первым убежал в Канаду. Чего он только так долго молчал, непонятно», — сказал Фетисов Odds.ru.

Ранее чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Недомански назвал русских примитивной нацией.

Вацлав Недоманский. «Примитивная нация». Известный чех (не Гашек), сбежавший в Канаду, наехал на русский народ
Источник: ODDS.ru
Вячеслав Фетисов
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