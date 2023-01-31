Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии

Российский певец и композитор Игорь Николаев прокомментировал свою госпитализацию 31 января.

«Информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!» — написал он в социальной сети.

Кроме того, композитор выразил благодарность всем, кто беспокоился, за «поддержку и добрые слова».

Ранее появилась информация, что 63-летний народный артист России попал в больницу с инфарктом.

Игорь Николаев является болельщиком московского футбольного клуба «Локомотив».