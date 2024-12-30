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Каким будет новый 2025 год по китайскому календарю: что значит год Змеи

2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Фото Ekaterina Loginova, iStock
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2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи. В Китае это животное символизируется с мудростью, терпением, мышлением, элегантностью и преображением.

Год обещает принести значительные перемены. Это отличное время для тех, кто хочет изменить свою жизнь полностью. Змея напоминает о необходимости избавиться от устаревших идей и обновления взглядов.

По китайскому гороскопу 2025 год принесет удачу людям, которые родились в год Быка, Кролика, Козы, Обезьяны. Менее удачным станет год для родившихся под знаком Крысы, Лошади, Дракона. Для тех, кто родился в год Змеи, наступает период, именуемый «годом судьбы», поэтому их могут ждать тяжелые испытания.

Кто из знаменитых людей родился в год Змеи?

Роберт Дауни-младший, Том Харди, Джоан Роулинг, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Сара Джессика Паркер, Орландо Блум, Сергей Светлаков, Дмитрий Медведев, Валерий Меладзе, Агата Муцениеце, Ольга Орлова, Сергей Бурунов, Валя Карнавал, Даня Милохин.

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