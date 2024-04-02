Мамаев пытается отсудить у бывшей жены более 10 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев пытается отсудить у бывшей супруги Аланы Мамаевой более 10 миллионов рублей.

Об этом Мамаева рассказала в соцсетях.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения», — заявила Мамаева.

По ее словам, экс-футболист прикрепил все данные о денежных переводах за время их брака и требует взыскать с нее 10 миллионов 20 тысяч рублей.

Павел Мамаев и Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

35-летний Мамаев завершил футбольную карьеру в прошлом году. Он выступал за «Химки», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». На его счету 15 матчей за сборную России.