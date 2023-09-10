Мамаев выиграл шоу «Выжить в Дубае» и отдал 10 миллионов на благотворительность

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Выжить в Дубае» — проект, в котором две команды — звездная и народная — участвовали в испытаниях за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. В первом сезоне в роли ведущих выступили Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

В финале реалити-шоу 34-летний Мамаев победил актрису Анну Хилькевич. Он получил приз в размере 10 миллионов рублей. Деньги экс-футболист передаст на благотворительность.

Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», «Краснодар», «Ростов», а также ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.