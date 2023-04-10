Минцифры подготовило регламент оформления паспорта болельщика

Минцифры России подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика (Fan ID), информирует ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

«Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования», — говорится в документе.

Из документа следует, что услуга предоставляется Минцифры лицам, достигшим возраста 14 лет, законным представителям лиц, не достигших возраста 14 лет, либо недееспособных лиц, а также представителям таких лиц, действующих по нотариальной доверенности. Кроме того, в качестве категории заявителя также указывается ответственное лицо оператора информационной системы идентификации болельщиков, организатор официальных спортивных соревнований, а также организации, уполномоченные Минспортом РФ.

В качестве документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно указаны: документ, удостоверяющий личность (не требуется при подаче заявления через портал госулуг); документы, подтверждающие согласие на последующую обработку персональных данных и согласие на получение уведомлений; фотография посетителя спортивного соревнования (в электронном виде); а также документы, удостоверяющие личность посетителя спортивного соревнования.

Отмечается, что максимальный срок предоставления услуги должен составлять 72 часа с момента регистрации заявления.

Ранее Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, который позволяет детям до 14 лет проходить идентификацию для получения паспорта болельщика, чтобы посещать футбольные матчи РПЛ без посещения МФЦ, а пенсионеры и инвалиды смогут получать паспорта болельщиков без очереди на стадионе перед матчем.