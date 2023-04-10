Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:10

Минцифры подготовило регламент оформления паспорта болельщика

Telegram Дзен

Минцифры России подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика (Fan ID), информирует ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

«Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования», — говорится в документе.

Из документа следует, что услуга предоставляется Минцифры лицам, достигшим возраста 14 лет, законным представителям лиц, не достигших возраста 14 лет, либо недееспособных лиц, а также представителям таких лиц, действующих по нотариальной доверенности. Кроме того, в качестве категории заявителя также указывается ответственное лицо оператора информационной системы идентификации болельщиков, организатор официальных спортивных соревнований, а также организации, уполномоченные Минспортом РФ.

В качестве документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно указаны: документ, удостоверяющий личность (не требуется при подаче заявления через портал госулуг); документы, подтверждающие согласие на последующую обработку персональных данных и согласие на получение уведомлений; фотография посетителя спортивного соревнования (в электронном виде); а также документы, удостоверяющие личность посетителя спортивного соревнования.

Отмечается, что максимальный срок предоставления услуги должен составлять 72 часа с момента регистрации заявления.

Ранее Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, который позволяет детям до 14 лет проходить идентификацию для получения паспорта болельщика, чтобы посещать футбольные матчи РПЛ без посещения МФЦ, а пенсионеры и инвалиды смогут получать паспорта болельщиков без очереди на стадионе перед матчем.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17489177
3
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россияне разрешили вечный спор, кто вкуснее готовит на домашней кухне