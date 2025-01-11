Победитель марафона «Белые ночи» Быков умер от заражения крови

Двукратный победитель петербургского марафона «Белые ночи» Михаил Быков скончался в больнице на 42-м году жизни, причиной его смерти стало заражение крови.

«Михаил умер позавчера, у него было заражение крови, как считают врачи, которые в течение двух дней боролись за его жизнь, но не сумели спасти. Причины, почему случилось заражение крови, пока неизвестны, на следующей неделе состоится вскрытие. Медики не смогли определить причины заражения, поэтому не могли спасти, когда он двое суток был в коме», — рассказал коллега Быкова ТАСС.

Друг Быкова также добавил, что в Новый год с Мишей было все в порядке. В ночь с 5 на 6 января к нему приезжал один из друзей, но тогда уже Михаил себя плохо почувствовал, но думал, что это ОРВИ. Через сутки Быков позвонил родителям. Когда те приехали, их сын был уже в полубессознательном состоянии, после чего его сразу увезли в больницу и поместили в реанимацию.

Быков — мастер спорта Российской Федерации. Он дважды побеждал в соревнованиях «Белые ночи»: в 2010 и 2015 годах. Также он основал школу бега под названием «Типичный марафонец».