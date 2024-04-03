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3 апреля, 16:26

Пострадавший во время теракта в «Крокусе» мальчик рассказал, что его приятно удивил визит Ильи Ковальчука

Виктория Кравченко
Илья Ковальчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пострадавший во время теракта в «Крокус Сити Холле» хоккеист Илья Толпыкин признался, что его удивила встреча с форвардом «Спартака» Ильей Ковальчуком в больнице.

Мальчик также рассказал, что хорошо себя чувствует и завтра, 4 апреля, будет выписан из больницы.

— Я очень удивился и обрадовался. Он подарил мне клюшку. Также сказал: «Выздоравливай!» и «Удачи в хоккее!» — рассказал Илья в интервью matchtv.ru.

— Насколько вам важна поддержка?

— Для нашей семьи это стало шоком по-хорошему. Я и жена были поражены сплоченности спортивного сообщества. Первыми были хоккеисты. Потом подтянулись и футбольные клубы, федерация бокса. Сложно назвать вид спорта, представители которого не откликнулись бы на беду, — добавил отец Ильи.

Поддержку мальчику также выразили капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, защитник «Динамо» Андрей Миронов, нападающие ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов и Тахир Мингачев и защитник армейцев Ярослав Дыбленко.

8-летний Илья пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Ребенок попал под колеса автомобиля террористов, после того как с матерью Ольгой выбрался из концертного зала.

Источник: matchtv.ru
Илья Ковальчук
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