Президент Донецкой Федерации рассказал о проведении чемпионата содружества

Президент Донецкой Федерации футбола Павел Давыденко на турнире, посвященному Дню защитника Отечества, рассказал о взаимодействии с РФС.

— На протяжении всего прошлого года идет вопрос о возможной интеграции в состав РФС.

— Это дальняя перспектива. Как я понимаю, у нас пока не находятся точки соприкосновения с РФС. Мы пока в стадии перспективного движения. Но для нас сейчас приоритет в том, что по инициативе министерства спорта России, а именно Одеса Байсултанова будет проходить объединенный чемпионат содружества. В котором примут участие команды воссоединенных территорий. Это будет десять команд. И кроме этих взрослых команд, будут еще участвовать команды юношей в двух возрастах. Мы задействуем таким образом тридцать команд. Все расходы на содержание и по финансированию берет на себя министерство спорта Российской Федерации.

— Вы говорите о дальней перспективе, но мы знаем, что были созданы рабочие группы.

— Я ж про это и говорю, про Объединенный Кубок Содружества. Повторюсь, для футбола ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей сейчас на повестке дня не стоит вопрос об участии в ФНЛ. Мы должны идти эволюционным путем, должна заработать экономика, у нас идет СВО, и это накладывает свой отпечаток.