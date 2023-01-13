Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Центрального спортивного клуба армии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году мероприятий по случаю 100-летия Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), сообщает ТАСС.

«В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии», — говорится в документе, подписанном главой страны.

Минобороны РФ поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ЦСКА.

Центральный спортивный клуб армии был основан 29 апреля 1923 года.