Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 17:00

Следственный комитет возбудит дело против избивавшего гимнасток тренера из Владимира

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации во Владимире, где тренер одной из спортшкол избивал и оскорблял своих воспитанниц, и возбудить уголовное дело.

Ранее адвокат Владислав Луньков выложил в соцсетях видео, где мать одной из спортсменок владимирской СШОР №5 рассказывает о систематических издевательствах тренера по художественной гимнастике над детьми. К посту была приложена аудиозапись с доказательствами.

Ситуацию прокомментировал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

«Для начала надо все проверить, разобраться. Это первое. Второе — ситуация абсолютно недопустимая! Я говорю даже не о рукоприкладстве, а о манере поведения человека. Но в любом случае принимать решение, не разобравшись, невозможно. Нужно разобраться и со школой, которая держала на контракте этого тренера, и с федерацией, которая знала или не знала о таком тренере», — цитируют Титова «РИА Новости».

Источник: РИА Новости Спорт
Василий Титов
Художественная гимнастика
Читайте также
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
Вучич заявил о готовности Сербии выкупить доли России в NIS в случае санкций США
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя