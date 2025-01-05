Следственный комитет возбудит дело против избивавшего гимнасток тренера из Владимира

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации во Владимире, где тренер одной из спортшкол избивал и оскорблял своих воспитанниц, и возбудить уголовное дело.

Ранее адвокат Владислав Луньков выложил в соцсетях видео, где мать одной из спортсменок владимирской СШОР №5 рассказывает о систематических издевательствах тренера по художественной гимнастике над детьми. К посту была приложена аудиозапись с доказательствами.

Ситуацию прокомментировал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

«Для начала надо все проверить, разобраться. Это первое. Второе — ситуация абсолютно недопустимая! Я говорю даже не о рукоприкладстве, а о манере поведения человека. Но в любом случае принимать решение, не разобравшись, невозможно. Нужно разобраться и со школой, которая держала на контракте этого тренера, и с федерацией, которая знала или не знала о таком тренере», — цитируют Титова «РИА Новости».