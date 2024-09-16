МОК опубликовал список из семи кандидатов на пост президента организации

Сегодня, 14:33
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек:
В августе 2024 года стало известно, что президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на пост главы организации. Специалист возглавил комитет в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом.
Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.