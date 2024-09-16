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Сегодня, 14:33

МОК опубликовал список из семи кандидатов на пост президента организации

Томас Бах с олимпийским флагом.
Фото Reuters
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Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек:

  • Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)
  • Себастьян Коу (Великобритания)
  • Кирсти Ковентри (Зимбабве)
  • Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
  • Йохан Элиаш (Швеция)
  • Давид Лаппартьен (Франция)
  • Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе 2024 года стало известно, что президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на пост главы организации. Специалист возглавил комитет в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Томас Бах
МОК

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