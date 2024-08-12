Нагорный рассказал, как может повлиять уход с должности главы МОК Баха на допуск россиян

Олимпийский чемпион Никита Нагорный отреагировал на уход с должности главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Повлияет уход Баха на допуск россиян? Если на его место придет человек, который больше заинтересован в бизнесе и партнерских отношениях, нежели чем в спорте и олимпийском движении, то не повлияет. Самая главная задача МОК должна состоять в том, чтобы объединять спортом весь мир и держать его вне политики. В таком случае, конечно, будет лучше для всех», — сказал Нагорный Metararings.ru.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.