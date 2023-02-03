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Сегодня, 09:26

НОК Канады поддержал позицию МОК о нейтральном статусе для спортсменов из России

Мария Гусева
Флаг Канады.
Фото Global Look Press
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Глава Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумейкер поддержал рассмотрение возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на TSN.

По данным источника, Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады продолжает поддерживать рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) от февраля 2022 года о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии не стоит приглашать или допускать к участию в международных турнирах.

Также Шумейхер заявил, что отстранение спортсменов исключительно из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения. Глава НОК Канады сообщил о готовности рассмотреть возможность допуска нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Президент МОК Томас Бах допустил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.

Источник: РИА
Олимпиада
МОК
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