Трефилов считает, что Бах ведет себя несолидно в вопросе допуска российских спортсменов

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов ведет себя как изворотливый уж.

«Олимпийские игры без России — это уже какое-то усеченное мероприятие. Бах вертится как уж под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра — что запретили, что одним можно, а другим нельзя. Несолидно, все положения об Олимпийских играх были просто позабыты. А как уж они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить», — приводит слова Трефилова ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.