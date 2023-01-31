Винер назвала заявление МОК о концепции выступления россиян под нейтральным флагом досужими разговорами

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом на Олимпиаде в Токио. Когда мы получим официальную бумагу от МОК о том, чтобы Россию и Белоруссию допустили на все международные соревнования, и они участвовали в отборочных турнирах, тогда можно давать комментарии. А до сегодняшнего дня это все досужие разговоры», — сказала Винер «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования.