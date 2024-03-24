Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в Подмосковье

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за отсутствия реакции на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Равнодушных нет. Почти. Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней. По национальному признаку. Печально», — цитирует Позднякова РИА «Новости Спорт».

Ранее Поздняков отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха о том, что восстановление отношений зависит от ОКР.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.