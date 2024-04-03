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3 апреля, 21:50

Роднина: «Бах не стесняясь расписывается в лицемерии МОК»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала недавние заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Он рассказал, что комитет просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«К сожалению, заявления МОК уже не удивляют. В очередной раз Бах не стесняясь расписывается в лицемерии МОК и признает, что организация полностью политизирована, что противоречит всем канонам олимпийского движения», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Олимпиада
Ирина Роднина
Томас Бах
МОК
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