Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:58

Монсон заявил, что россияне должны быть допущены до Олимпиады без всяких требований

Telegram Дзен

Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на решение исполкома МОК по допуску российских спортсменов до международных соревнований.

«Условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024 абсолютно бесчеловечны и несправедливы! Они вновь занялись политикой, вместо того, чтобы заниматься развитием спорта. Нельзя не допускать спортсмена на соревнования за то, что он поддерживает свою страну и говорит о необходимости защиты своих граждан. Это нарушение прав спортсменов. Совершенно никчемное решение. Российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду справедливым, соревновательным путем, без всяких требований. Они, как и любые другие спортсмены, имеют право участвовать в международных стартах вне зависимости от их политических взглядов и заявлений», — сказал Монсон.

28 марта состоялось заседание исполкома МОК по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших СВО, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-usloviya-mok-beschelovechny-rossiyane-dolzhny-by-t-dopushheny-na-olimpiadu-bez-vsyakih-trebovanij/
Олимпиада
Джефф Монсон
2
Читайте также
МОК оставил в силе рекомендацию по запрету проведения международных соревнований в России
МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе россиян, не поддержавших СВО
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
Мать избила и выгнала из дома двухлетнего сына в Кировской области
В ДТП под Орлом погибла детектив и эксперт российского ТВ Светлана Левина
Онколог назвал наиболее опасный возраст для рака предстательной железы
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
Журова о критериях МОК по допуску российских спортсменов: «Готовы ли мы дальше выступать без флага и гимна?»
ОКР выступил с заявлением о позиции МОК по допуску российских спортсменов
Васильев — о критериях МОК по допуску российских спортсменов: «Нельзя соглашаться на такие унизительные условия!»
Глава ОКР Поздняков: «Мы требуем эквивалент равных условий для всех спортсменов»
Фридзон считает успехом допуск россиян к международным стартам, несмотря на критерии МОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова о критериях МОК по допуску российских спортсменов: «Готовы ли мы дальше выступать без флага и гимна?»

Валуев назвал ужасом рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры