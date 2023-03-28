Монсон заявил, что россияне должны быть допущены до Олимпиады без всяких требований

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Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на решение исполкома МОК по допуску российских спортсменов до международных соревнований.
«Условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024 абсолютно бесчеловечны и несправедливы! Они вновь занялись политикой, вместо того, чтобы заниматься развитием спорта. Нельзя не допускать спортсмена на соревнования за то, что он поддерживает свою страну и говорит о необходимости защиты своих граждан. Это нарушение прав спортсменов. Совершенно никчемное решение. Российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду справедливым, соревновательным путем, без всяких требований. Они, как и любые другие спортсмены, имеют право участвовать в международных стартах вне зависимости от их политических взглядов и заявлений», — сказал Монсон.
28 марта состоялось заседание исполкома МОК по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших СВО, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.