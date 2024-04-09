Софья Великая заявила, что Олимпиада не радует, когда идет дискриминация россиян

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая поделилась мнением об Олимпийских играх-2024. Фехтовальщица считает, что на соревнованиях происходит дискриминация россиян.

«Когда идет дискриминация прямая и открытая против россиян, мне не доставляет удовольствия радоваться Олимпийским играм или другим международным соревнованиям», — приводит слова Великой ТАСС.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.