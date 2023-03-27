Тихонов — о допуске россиян: «Победит здравый смысл, потому что Бах проявил себя как мужчина»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о перспективах участия россиян в Олимпийских играх-2024.

«Здравый смысл возобладает, они прекрасно понимают, что Россия главный конкурент на турнире, это большой интерес ТВ, СМИ и т.д. Победит здравый смысл, потому что Томас Бах проявил себя как мужчина. Жаль будет ребят, девушек, которые тренируются и готовятся попасть на турнир всей жизни, если не выступим на Олимпиаде, будет плохо. Нейтральный статус? Мы россияне, надо ехать в любом случае, доказывать и побеждать», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что исполком Международного олимпийского комитета 28 марта обсудит итоги консультаций по статусу спортсменов из России и Белоруссии и возможному допуску атлетов на Олимпиаду-2024.

23 марта глава МОК Бах выступил против дискриминации российских и белорусских спортсменов.