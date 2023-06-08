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Сегодня, 19:45

Турецкий легкоатлет Гулиев отказался комментировать отстранение российских спортсменов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Турецкий легкоатлет, чемпион мира на дистанции 200 метров Рамиль Гулиев отказался комментировать отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Гулиев приехал в Москву выступать на соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики.

— С ВФЛА сняли санкции, но российские спортсмены по-прежнему не могут выступать на международных соревнованиях. На ваш взгляд, это справедливо?

— Я не буду это комментировать, — сказал Гулиев.

В марте 2023 года совет World Athletics восстановил членство ВФЛА в организации, но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

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