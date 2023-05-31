В Госдуме РФ заявили, что МОК должен занимать проспортивную позицию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» слова председателя Олимпийского комитета Финляндии Яна Вапаавуори о том, что МОК занимает пророссийскую позицию.

«Олимпийский комитет не должен занимать позицию ни одной страны. Он должен занимать проспортивную позицию. И выступать в интересах спортсменов. Финский функционер, наверное, плохо разбирается в спорте, но неплохо разбирается в политике», — сказал Свищев «СЭ».

В конце февраля 2022 года МОК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.