В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал, что в Олимпиаде-2024 примут участие более 40 российских спортсменов.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше», — приводит слова Баньки ТАСС.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.