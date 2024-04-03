Во Франции опровергли наличие террористической угрозы на Олимпиаде в Париже

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала, что сейчас нет конкретной террористической угрозы, нацеленной именно на Олимпийские игры в Париже.

«Сегодня нет никакой конкретной угрозы в плане терроризма, которая была бы направлена против Олимпийских и Паралимпийских игр», — приводит слова Удеа-Кастера РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 2.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.