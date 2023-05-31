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Сегодня, 15:14

Журова резко отреагировала на слова председателя НОК Финляндии о том, что МОК занимает пророссийскую позицию

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова председателя Олимпийского комитета Финляндии Яна Вапаавуори о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) занимает пророссийскую позицию.

«МОК не может выражать «пророссийскую» позицию, пока наша страна не будет полноценно допущена до международных соревнований. Его заявления не являются правдивыми», — сказала Журова «СЭ».

В конце февраля 2022 года МОК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

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